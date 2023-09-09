Владимир Соловьев проголосовал на выборах мэра Москвы

Более 2,5 миллионов москвичей проголосовали на выборах мэра столицы и выборах депутатов в 13 муниципальных образованиях в ТиНАО. Данные по итогам второго дня голосования привела председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

Большинство москвичей проголосовали онлайн, а около 336 тысяч избирателей пришли для этого на избирательные участки. Среди последних был и телеведущий Владимир Соловьев.

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