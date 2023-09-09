09 сентября, 21:30Политика
Владимир Соловьев проголосовал на выборах мэра Москвы
Более 2,5 миллионов москвичей проголосовали на выборах мэра столицы и выборах депутатов в 13 муниципальных образованиях в ТиНАО. Данные по итогам второго дня голосования привела председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.
Большинство москвичей проголосовали онлайн, а около 336 тысяч избирателей пришли для этого на избирательные участки. Среди последних был и телеведущий Владимир Соловьев.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.