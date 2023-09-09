Участниками второго розыгрыша "Миллиона призов" станут проголосовавшие до 20:00

Москвичи, проголосовавшие до 20:00 9 сентября, попадут в розыгрыш "Миллиона призов" 10 сентября. Об этом рассказал глава ГКУ "Новые технологии управления" Александр Пищелко.

"Сегодня был проведен первый розыгрыш. Напоминаю, что у нас планируется 2 000 000 победителей. В первом розыгрыше победителей было чуть более 1 000 000. А уже с 10 утра мы видели, что пользователи заходили и пытались активировать свои коды", – рассказал Пищелко.

По его словам, в настоящее время свыше 300 победителей акции перешли на сайт и активировали свой уникальный код. Он подчеркнул, что акция осуществляется по плану.

Выборы мэра Москвы проходят с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах примут участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

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