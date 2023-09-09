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09 сентября, 16:00

Политика

В МГИК отреагировали на сообщение Штаба наблюдателей о нарушении на избирательном участке

В МГИК отреагировали на сообщение Штаба наблюдателей о нарушении на избирательном участке

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В Мосгоризбиркоме оперативно отреагировали на сообщение Штаба наблюдателей о нарушениях на избирательном участке. Все бумажные бюллетени там будут аннулированы, а председатель избирательной комиссии отстранена от работы, пока во всем не разберутся. Об этом заявила глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

Известно, что в штаб наблюдателей за первый день голосования поступило более 170 обращений, и большая часть из них касалась технических и организационных вопросов.

В выборах принимают участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

Подробнее о работе МГИК и Штаба наблюдателей за выборами – в эфире телеканала Москва 24.

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