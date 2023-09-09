Первый день голосования в РФ прошел спокойно – ЦИК

Никаких ситуаций, которые угрожали бы безопасности избирателей или членов избиркомов на участках, в первый день голосования не возникало. Об этом заявил ЦИК.

Выборы мэра Москвы проходят с 8 по 10 сентября. Кроме того, жители ТиНАО выбирают депутатов 13 муниципальных образований. Голосовать можно разными способами: онлайн, на избирательных участках с помощью электронных терминалов или бумажных бюллетеней, либо на дому. Голосовать на выборах смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах мэра столицы принимают участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

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