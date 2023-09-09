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09 сентября, 12:15

Политика

Первый день голосования в РФ прошел спокойно – ЦИК

Первый день голосования в РФ прошел спокойно – ЦИК

В Общественной палате РФ оценили работу штаба по наблюдению за выборами в столице

Владимир Путин проголосовал онлайн на выборах мэра Москвы

Первый розыгрыш акции "Миллион призов" прошел в Москве

Песков заявил, что жители новых территорий показывают высокую активность на выборах

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Валерия Ланская приняла участие в программе "Миллион призов" на выборах мэра Москвы

Оскар Кучера рассказал о "Миллионе призов" среди голосующих онлайн на выборах мэра Москвы

В МГИК отреагировали на сообщение Штаба наблюдателей о нарушениях на избирательном участке

Общественный штаб: ночью голосование на выборах мэра проходило штатно

Никаких ситуаций, которые угрожали бы безопасности избирателей или членов избиркомов на участках, в первый день голосования не возникало. Об этом заявил ЦИК.

Выборы мэра Москвы проходят с 8 по 10 сентября. Кроме того, жители ТиНАО выбирают депутатов 13 муниципальных образований. Голосовать можно разными способами: онлайн, на избирательных участках с помощью электронных терминалов или бумажных бюллетеней, либо на дому. Голосовать на выборах смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах мэра столицы принимают участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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