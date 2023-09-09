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09 сентября, 13:00

Политика

В Общественной палате РФ оценили работу штаба по наблюдению за выборами в столице

В Общественной палате РФ оценили работу штаба по наблюдению за выборами в столице

Владимир Путин проголосовал онлайн на выборах мэра Москвы

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Собянин проголосовал онлайн на выборах мэра Москвы

В Общественной палате РФ оценили работу штаба по наблюдению за выборами в столице. Члены палаты отметили, что необходимо перенести опыт столичного штаба на всю страну.

Кроме стало известно, что Владимир Путин проголосовал онлайн на выборах мэра Москвы. Как сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков, выбор такого формата голосования связан с напряженным графиком президента.

Выборы мэра Москвы проходят с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах принимают участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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