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09 сентября, 12:15

Политика

В Центризбиркоме рассказали, как проходят выборы в РФ

В Центризбиркоме рассказали, как проходят выборы в РФ

Валерия Ланская приняла участие в программе "Миллион призов" на выборах мэра Москвы

Оскар Кучера рассказал о "Миллионе призов" среди голосующих онлайн на выборах мэра Москвы

В МГИК отреагировали на сообщение Штаба наблюдателей о нарушениях на избирательном участке

Общественный штаб: ночью голосование на выборах мэра проходило штатно

Собянин проголосовал онлайн на выборах мэра Москвы

Первый розыгрыш акции "Миллион призов" прошел в Москве

Сергей Собянин проголосовал на выборах мэра Москвы

В Москве прошел первый розыгрыш баллов среди участников ДЭГ

Второй день голосования на выборах мэра Москвы проходит в штатном режиме

В Центризбиркоме рассказали, как проходят выборы в РФ. В субботу, 9 сентября, избирательные участки открылись еще в 11 регионах, теперь в выборах участвуют жители 65 регионов России

Известно, что в дистанционном электронном голосовании на выборах мэра Москвы приняли участие уже больше 1,7 миллиона москвичей. Это данные Общественного штаба наблюдателей.

Выборы мэра Москвы проходят с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах принимают участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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