Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 сентября, 12:00

Политика

В МГИК отреагировали на сообщение Штаба наблюдателей о нарушениях на избирательном участке

В МГИК отреагировали на сообщение Штаба наблюдателей о нарушениях на избирательном участке

Общественный штаб: ночью голосование на выборах мэра проходило штатно

Собянин проголосовал онлайн на выборах мэра Москвы

Первый розыгрыш акции "Миллион призов" прошел в Москве

Сергей Собянин проголосовал на выборах мэра Москвы

В Москве прошел первый розыгрыш баллов среди участников ДЭГ

Второй день голосования на выборах мэра Москвы проходит в штатном режиме

Второй день голосования на выборах мэра начался в Москве

В МГИК рассказали об отсутствии нарушений в ходе первого дня выборов мэра

Около 1,5 млн человек проголосовали в первый день выборов в Москве

В Мосгоризбиркоме оперативно отреагировали на сообщение Штаба наблюдателей о нарушениях на избирательном участке. Все бумажные бюллетени там будут аннулированы, а председатель избирательной комиссии отстранена от работы, пока во всем не разберутся. Об этом заявила глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

Известно, что в штаб наблюдателей за первый день голосования поступило более 170 обращений, и большая часть из них касалась технических и организационных вопросов.

В выборах принимают участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикавыборывидеоИван ЕвдокимовНаталья Мелехина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика