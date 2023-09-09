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09 сентября, 11:30

Политика

Сергей Собянин проголосовал на выборах мэра Москвы

Сергей Собянин проголосовал на выборах мэра Москвы

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Сергей Собянин принял участие в электронном голосовании. Об этом он сообщил в личном блоге.

Также стало известно, что в дистанционном электронном голосовании на выборах мэра столицы участие приняли уже больше 1,7 миллиона москвичей. Таковы данные Общественного штаба наблюдателей.

Выборы мэра Москвы проходят с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах принимают участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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