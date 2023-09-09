Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 сентября, 10:45

Политика

В Москве прошел первый розыгрыш баллов среди участников ДЭГ

В Москве прошел первый розыгрыш баллов среди участников ДЭГ

Второй день голосования на выборах мэра Москвы проходит в штатном режиме

Второй день голосования на выборах мэра начался в Москве

В МГИК рассказали об отсутствии нарушений в ходе первого дня выборов мэра

Около 1,5 млн человек проголосовали в первый день выборов в Москве

Начался второй день голосования на выборах мэра Москвы

Первый розыгрыш акции "Миллион призов" прошел в Москве

Новости мира: мощное землетрясение магнитудой до 7 баллов произошло в Марокко

Общественный штаб продолжит наблюдение за избирательными участками в Москве ночью

Новости часа: 170 тысяч человек проголосовали очно в первый день выборов мэра Москвы

Первые баллы акции #ВыбираемВместе2023 программы "Миллион призов" разыграют 9 сентября. Их можно обменять на скидки в магазинах, билеты в театры или музеи, либо пожертвовать на благотворительность.

Акцию проводят для москвичей, которые голосуют на выборах Мэра Москвы и депутатов в 13 муниципальных образованиях ТиНАО. Чтобы принять участие, нужно проголосовать в онлайн-формате.

В выборах принимают участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикавыборывидеоИван ЕвдокимовДарья Крамарова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика