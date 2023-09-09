В МГИК рассказали об отсутствии нарушений в ходе первого дня выборов мэра

Во второй день голосования в столице открылись все избирательные участки. При этом горожане могли онлайн отдать голоса за своего кандидата на пост мэра в течение ночи. В Московской городской избирательной комиссии заявили, что процесс выборов идет без нарушений.

По словам председателя Мосгоризбиркома Ольги Кирилловой, в первый день голосования комиссия справилась со всеми трудностями. Она также сообщила, что все атаки на систему ДЭГ успешно отражены.

Выборы мэра Москвы проходят с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах принимают участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

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