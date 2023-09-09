Около 1,5 млн человек проголосовали в первый день выборов в Москве

Около 1,5 миллионов москвичей отдали свои голоса на выборах мэра в пятницу, 8 сентября. Первый день голосования прошел без нарушений. Об этом заявили в Общественном штабе по наблюдению за выборами.

Выборы мэра Москвы проходят с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогут все совершеннолетние москвичи.

В выборах принимают участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

Подробнее о том, как выбирают жители столицы, – в эфире телеканала Москва 24.