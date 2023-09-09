Первый розыгрыш акции "Миллион призов" прошел в Москве

Первые баллы акции #ВыбираемВместе2023 программы "Миллион призов" разыграли в Москве 9 сентября. Их можно обменять на скидки в магазинах или билеты в театр и музеи, еще можно сделать пожертвование в благотворительные организации.

Акцию проводят для москвичей, которые голосуют на выборах Мэра Москвы и депутатов в 13 муниципальных образованиях ТиНАО. Чтобы принять участие, нужно проголосовать в онлайн-формате.

В выборах принимают участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.