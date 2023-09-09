Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 сентября, 08:30

Политика

Первый розыгрыш акции "Миллион призов" прошел в Москве

Первый розыгрыш акции "Миллион призов" прошел в Москве

Новости мира: мощное землетрясение магнитудой до 7 баллов произошло в Марокко

Общественный штаб продолжит наблюдение за избирательными участками в Москве ночью

Новости часа: 170 тысяч человек проголосовали очно в первый день выборов мэра Москвы

В Москве завершился первый день выборов мэра

Общественный штаб наблюдения за выборами: первый день голосования прошел штатно

В первый день выборов мэра Москвы проголосовали около 1,5 млн человек

Новости часа: более 1,5 млн человек проголосовали в первый день выборов мэра Москвы

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 8 сентября

Более 1 млн человек проголосовали электронно на выборах мэра Москвы

Первые баллы акции #ВыбираемВместе2023 программы "Миллион призов" разыграли в Москве 9 сентября. Их можно обменять на скидки в магазинах или билеты в театр и музеи, еще можно сделать пожертвование в благотворительные организации.

Акцию проводят для москвичей, которые голосуют на выборах Мэра Москвы и депутатов в 13 муниципальных образованиях ТиНАО. Чтобы принять участие, нужно проголосовать в онлайн-формате.

В выборах принимают участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикавыборывидеоАлександра Бриль
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика