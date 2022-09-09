Новости последнего часа: в Новой Каховке сработала система ПВО – власти

Спасатели эвакуировали зоопарк из горящего торгового центра "Меркурий" в Уфе, сообщили в ГУ МЧС РФ.

В Новой Каховке работает ПВО, зафиксировано до 14 взрывов, заявили в ВГА города.

Минфин США счет неприемлемым то, что дела нефтяной отрасли РФ идут лучше, чем до санкций.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.