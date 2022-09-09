Россиянам станет сложнее получить "шенген" с 12 сентября

С 12 сентября Евросоюз отменяет упрощенный визовый режим для россиян. Процесс получения "шенгена" станет дольше, сложнее и дороже.

Отмечается, что многим и вовсе будут отказывать во въезде. Аннулировать могут уже действующие визы.

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