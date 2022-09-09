ЕС прекратит действие облегченного визового режима с РФ с 12 сентября. Решение об этом 9 сентября одобрили в ЕС.

Процесс получения туристических виз теперь станет в разы сложнее и дороже. Стоимость "шенгена" на период до 90 дней вырастет с 35 до 80 евро.

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