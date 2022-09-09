Новости часа: Еврокомиссия рекомендует отказывать в выдаче виз россиянам в случае угрозы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Еврокомиссия порекомендовала странам ЕС отказывать в выдаче виз или аннулировать действующие гражданам РФ в случае угрозы.

Россия поддерживает призыв МАГАТЭ немедленно остановить обстрелы Энергодара и Запорожской АЭС. Об этом заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников стартует в сентябре. Об этом рассказали в Минпросвещения.