Новости часа: в МАГАТЭ призвали к немедленному прекращению обстрелов в районе ЗАЭС

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В МАГАТЭ призвали к немедленному прекращению обстрелов в районе ЗАЭС.

На "Востоке – 2022" отработано отражение агрессии против России. Об этом сообщили в МО РФ.

Более 80 тысяч человек будут следить за чистотой на улицах столицы в период празднования Дня города. Об этом рассказал заммэра Петр Бирюков.