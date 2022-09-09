Новости часа: министры ЕС не пришли к решению по потолку цен на газ из РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Министры ЕС не пришли к решению по потолку цен на газ из РФ, об этом сообщил глава МИД Венгрии.

В Москве выпустили транспортную карту "Тройка" с двумя дизайнами к 875-летию города. Об этом рассказал Дептранс.

Таганский суд Москвы утвердил оборотный штраф Google. Сумма – 21 миллиард рублей.