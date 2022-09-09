Страны ЕС договорились больше не выдавать туристические визы россиянам

Страны Евросоюза договорились больше не выдавать туристические визы россиянам. С 12 сентября оформлять документы будут только по семейным обстоятельствам, с гуманитарными целями и для журналистов. Дмитрий Песков прокомментировал это заявление, подчеркнув, что Москва "проанализирует конкретные шаги и решит", как отвечать.

Как теперь добираться до Европы? И не появится ли серый визовый рынок после новых ограничений? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.