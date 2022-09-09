Российские военные поразили восемь пунктов управления ВСУ

На Николаево-Криворожском направлении ВСУ предприняли несколько неудачных попыток атак. За сутки поражены восемь пунктов управления ВСУ. Уничтожено три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов.

Средствами ПВО сбиты шесть беспилотников. Кроме того, в воздухе уничтожили 18 снарядов реактивных систем залпового огня "HIMARS" и "Ольха". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.