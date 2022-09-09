Страны Евросоюза договорились больше не выдавать туристические визы россиянам. С 12 сентября оформлять документы будут только по семейным обстоятельствам, с гуманитарными целями и для журналистов.

Что делать туристам в этой ситуации, особенно учитывая то, что пересмотреть могут уже выданные визы? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.