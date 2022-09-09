Почти 920 тыс москвичей проголосовали в первый день выборов муниципальных депутатов

К 15:00 в выборах муниципальных депутатов приняли участие почти 920 тысяч москвичей, причем большая часть из них – онлайн. Ранее система в столице отразила четыре тысячи хакерских атак.

Об атаках рассказали в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.