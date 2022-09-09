Система онлайн-голосования в Москве отразила 4 тыс хакерских атак

Система онлайн-голосования в Москве отразила 4 тысячи хакерских атак. Об этом заявили в Общественном штабе по наблюдению за выборами.

Следят за голосованием более 15 тысяч человек, в том числе и представители партий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.