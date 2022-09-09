Новости часа: ЕК рекомендовала ЕС пересмотреть выданные россиянам визы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Еврокомиссия рекомендует ЕС пересмотреть действительность выданных россиянам виз. Об этом заявила еврокомиссар Илва Йоханссон.

Бесконтактную системы оплаты проезда Face Pay запустят на всех станциях МЦК 10 сентября. Об этом рассказал глава столичного Дептранса Максим Ликсутов.

Москва не будет давать зеркальный ответ на решение Украины запретить безвизовый въезд россиянам. Об этом сообщил МИД РФ.