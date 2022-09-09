Около 10% избирателей в столице уже проголосовали за мундепов в онлайн-формате

Минимум 10% всех избирателей в столице уже проголосовали за муниципальных депутатов в онлайн-формате. Об этом заявили в Общественном штабе по наблюдению за выборами.

Жители столицы голосуют и на участках. Их в городе открылось более трех тысяч. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.