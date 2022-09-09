Новости часа: въезд в ЕС из РФ разрешат по семейным обстоятельствам и для журналистов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Въезд в ЕС из России разрешат только по семейным обстоятельствам и для журналистов. Об этом заявила еврокомиссар Илва Йоханссон.

Праздничную подсветку включат на Арбате и на Тверской в честь Дня города. Об этом рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков.

В МЧС заявили о стабилизации обстановки с наводнением в Приморье. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.