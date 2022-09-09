Общественный штаб: система онлайн-голосования работает штатно

Онлайн-голосование – это самый эффективный и понятный способ для тех, кто обычно не доходит до участков. В Общественном Штабе по наблюдению за выборами отметили, что информированность избирателей довольно высокая. Однако сравнивать их с предыдущим таким голосованием не стоит.

Все политические партии подтвердили высокий уровень организации электронного голосования в Москве. Их представители также находятся на участках и сформировали свои группы наблюдателей за выборами онлайн. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.