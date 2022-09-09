Польша, Латвия, Литва и Эстония введут ограничения на въезд россиян с 19 сентября

Польша, Латвия, Литва и Эстония с 19 сентября вводят ограничения на въезд россиян. При этом 9 сентября Еврокомиссар по внутренним делам ЕС Илва Йоханссон заявила, что Евросоюз разрешит въезд из России по туристическим визам только журналистам и тем, кто путешествует по семейным обстоятельствам.

Что делать, если нужно добраться до Европы? И не приведут ли новые ограничения к тому, что появится серый визовый рынок? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.