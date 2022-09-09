В Москве стартовали выборы мундепов

Москва 9 сентября выбирает муниципальных депутатов. На одно место претендуют примерно пять человек.

Большая часть кандидатов – члены партий, но есть и самовыдвиженцы, и представители непарламентских организаций. Выбрать предстоит 1 417 человек.

Почему так важно проголосовать? Чем занимаются муниципальные депутаты? И что входит в их обязанности? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.