Совет ЕС утвердил полную приостановку соглашения об упрощенном визовом режиме с РФ

Совет ЕС утвердил полную приостановку соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Тем временем МИД Австрии назвал ошибкой идею о полном запрете выдачи "шенгена" россиянам. Там отметили, что Российская Федерация остается частью европейской культуры.

Ранее правительство Латвии решило ограничить въезд россиян с "шенгеном". Такое решение приняли еще несколько стран Балтии.

Как теперь быть, если нужно добраться до ЕС? И не приведут ли новые ограничения к тому, что появится серый визовый рынок? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.