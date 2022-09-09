Почти 163 тысячи наблюдателей будут следить за ходом выборов 9 – 11 сентября. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова. Контролировать процесс будут представители политических партий, общественных объединений и Общественной палаты.

Также Элла Памфилова рассказала, что более 23 тысяч избирателей проголосовали досрочно. В период с 21 августа по 8 сентября сделали свой выбор люди, которые живут в отдаленной местности и те, кто будет находиться в дни голосования на судах в плавании. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.