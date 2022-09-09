Общественный штаб: более 15 тыс наблюдателей работают на выборах в столице

Общественный штаб по наблюдению за выборами приступил к работе. Участков открыто почти 3,3 тысячи, а москвичи активно голосуют.

Наблюдатели находятся во всех точках. В общей сложности следят за выборами более 15 тысяч человек. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.