Новости часа: в Москве начались выборы муниципальных депутатов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве проходят выборы муниципальных депутатов. Голосование продлится до 11 сентября включительно.

Городские службы перешли на усиленный режим работы из-за празднования Дня города. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Минтранс планирует запретить самокатчикам пересекать дороги по "зебре". Об этом заявили СМИ.