В Москве началось голосование на выборах в районные советы депутатов

В столице стартовали выборы муниципальных депутатов. У москвичей есть три дня, чтобы отдать свой голос. Участки уже открыты.

Также проголосовать можно онлайн. Как это сделать? И что при этом можно выиграть? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.