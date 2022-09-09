ОШ: более 350 попыток хакерских атак на систему онлайн-голосования зафиксировано с 06:00

На систему онлайн-голосования утром 9 сентября совершили более 350 хакерских атак. Об этом сообщается в телеграм-канале Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.

Сказалось ли это на работе? И можно ли отдать свой голос на портале mos.ru? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.