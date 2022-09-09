Минобороны РФ показало работу военных вертолетов на Украине

Кадры боевой работы экипажей вертолетов Ми-8, МТВ-5 и Ка-52 армейской авиации Западного военного округа показали в Минобороны России в ходе проведения специальной военной операции на Украине.

Экипажи вертолетов армейской авиации продолжают выполнять задачи по уничтожению бронетехники и объектов военной инфраструктуры ВСУ, сопровождению воинских колонн, доставке десанта, военных грузов и авиационной поддержке подразделений. Все полеты проходят на предельно малой высоте.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.