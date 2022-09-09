Рамштайн удовлетворил оружейные запросы Украины

Рамштайн удовлетворил оружейные запросы Киева. На крупнейшую в Европе американскую базу пригласили высшие военные чины многих государств, в первую очередь стран НАТО.

Глава Пентагона Ллойд Остин объявил решение президента США о новом пакете военной помощи Украине. Что пообещали? И внесет ли свой вклад Европа?

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