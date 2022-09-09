Эстония, Литва, Латвия и Польша закроют въезд для граждан РФ с 19 сентября

Эстония, Литва, Латвия и Польша закрывают с 19 сентября въезд для граждан России, в том числе имеющим шенгенские визы, которые были выданы третьими государствами.

В министерстве иностранных дел Эстонии призвали российских граждан не приезжать в страну с шенгенскими визами. Запрет касается и граждан Белоруссии.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.