Выборы муниципальных депутатов начнутся в столице 9 сентября

9 сентября в столице стартуют выборы муниципальных депутатов. У москвичей есть три дня, чтобы отдать свой голос. Избирательные участки заработают с 08:00.

А можно ли уже проголосовать онлайн? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.