Евросоюз не планирует новые санкции против России – СМИ

Евросоюз уже не думает о новых санкциях против России. Об этом заявило издание Politico.

Дипломаты и официальные лица говорят, что никто не хочет обсуждать новый пакет после того, как Венгрия затормозила последний. А Будапешт выступил против продления ограничений в отношении трех российских бизнесменов.

Венгрию позже уговорили снять эти требования, но стало понятно, что лидер Венгрии Виктор Орбан не боится использовать любые имеющиеся в его распоряжении инструменты для политического воздействия, пишет Politico.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.