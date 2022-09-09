ВСУ ушли в оборону после неудачного наступление на Николаево-Криворожском направлении – МО

На Николаево-Криворожском направлении из-за больших потерь в подразделениях ВСУ после неудавшегося наступления, украинские войска ушли в оборону. Союзные силы продвигаются на Авдеевском направлении и в районе Соледара, сдерживают противника в районе Балаклеи.

ВКС России, ракетные войска и артиллерия наносят высокоточные удары по подразделениям и резервам ВСУ. Поражены пять пунктов управления и пятьдесят одно артиллерийское подразделение.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.