Выборы муниципальных депутатов продлятся три дня

В столице стартуют выборы муниципальных депутатов 9 сентября. Голосовать будут все жители Москвы, кроме тех, кто зарегистрирован в Щукине. Там выборы прошли в 2021 году, а также в большей части ТиНАО.

Совет депутатов будут выбирать только в Троицке. В остальных районах округа сроки полномочий депутатов еще не истекли. На портале мэра обновили раздел, посвященный выборам. Москвичи могут ознакомиться со списком кандидатов.

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