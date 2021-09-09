В ЦИК провели тестовое дистанционное электронное голосование

В Центральной избирательной комиссии провели тестовое дистанционное электронное голосование. Это тренировка перед выборами, которые состоятся на следующей неделе.

Из 35-ти бюллетеней система зарегистрировала 34, так как один из них был испорчен. Председатель ЦИК Элла Памфилова отметила, что подобные тесты проводились и ранее.

Выборы в Государственную думу пройдут с 17 по 19 сентября. Зарегистрироваться на дистанционное голосование можно с начала августа. К этому дню москвичи подали почти 1,6 миллиона заявлений. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.