09 августа, 22:30Политика
Постпредство РФ назвало безрассудными действия Киева, которые угрожают Курской АЭС
Безрассудные действия Украины грозят не только Курской АЭС, но и ставят под удар всю мировую атомную отрасль, рассказало российское постпредство в Вене.
РФ уже уведомила МАГАТЭ о ситуации на КАЭС из-за попытки Киева атаковать Курскую область.
При этом фактов прямого обстрела станции пока не зафиксировано, хотя ситуация остается напряженной, подчеркнули там. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.