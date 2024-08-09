Постпредство РФ назвало безрассудными действия Киева, которые угрожают Курской АЭС

Безрассудные действия Украины грозят не только Курской АЭС, но и ставят под удар всю мировую атомную отрасль, рассказало российское постпредство в Вене.

РФ уже уведомила МАГАТЭ о ситуации на КАЭС из-за попытки Киева атаковать Курскую область.

При этом фактов прямого обстрела станции пока не зафиксировано, хотя ситуация остается напряженной, подчеркнули там. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

