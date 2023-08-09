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Политика

ВС РФ отразили две атаки штурмовых групп ВСУ в ДНР за сутки

ВС РФ отразили две атаки штурмовых групп ВСУ в ДНР за сутки

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Российские войска за сутки успешно отразили две атаки штурмовых групп ВСУ в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны.

Кроме того, уничтожены 35 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Ольшана Харьковской области, Лисичанск, Кременная Луганской Народной Республики, Ровнополь, Никольское и Орлинское Донецкой Народной Республики, Чумацкое Запорожской области и Алешки Херсонской области.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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