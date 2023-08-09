Новости мира: Трамп предположил о выдвижении новых обвинений

Бывший американский президент Дональд Трамп предположил, что на следующей неделе ему выдвинут новые обвинения. Еще один процесс грозит экс-президенту США в Джорджии. Властям этого штата политик якобы звонил с требованием обеспечить голоса, недостающие для его победы на выборах. В январе 2021 года издание Washington Post распространило аудиозапись разговора Трампа с должностными лицами Джорджии.

Тысячи людей приняли участие в траурной церемонии прощания с ирландской певицей Шинейд О'Коннор. Рок-звезда скончалась от онкологического заболевания в возрасте 56 лет. Церемонию провели в городе Брей под Дублином, где исполнительница прожила несколько лет.

Сильные природные пожары охватили юг Португалии. В регионе установилась аномальная жара. Уже сгорело больше шести тысяч гектаров леса. В муниципалитете Одемира в тушении участвуют 800 пожарных, более 250 транспортных средств и 10 единиц авиации.

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