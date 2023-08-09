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Политика

Новости мира: Трамп предположил о выдвижении новых обвинений

Новости мира: Трамп предположил о выдвижении новых обвинений

Украинские власти могут мобилизовать чиновников и специалистов с бронью

Российские военные отбили несколько опорных пунктов ВСУ на купянском направлении

Первая встреча цикла "Культурная столица" прошла в общественном штабе Собянина

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Новости часа: Путин утвердил спецпорядок расчетов при экспорте агропродукции РФ

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ВС РФ успешно отразили атаку трех штурмовых групп ВСУ на краснолиманском направлении

В Великобритании признали, что ВСУ не могут прорвать российскую оборону

В МИД России назвали враньем утверждения Вашингтона об отказе Москвы от диалога по Украине

Бывший американский президент Дональд Трамп предположил, что на следующей неделе ему выдвинут новые обвинения. Еще один процесс грозит экс-президенту США в Джорджии. Властям этого штата политик якобы звонил с требованием обеспечить голоса, недостающие для его победы на выборах. В январе 2021 года издание Washington Post распространило аудиозапись разговора Трампа с должностными лицами Джорджии.

Тысячи людей приняли участие в траурной церемонии прощания с ирландской певицей Шинейд О'Коннор. Рок-звезда скончалась от онкологического заболевания в возрасте 56 лет. Церемонию провели в городе Брей под Дублином, где исполнительница прожила несколько лет.

Сильные природные пожары охватили юг Португалии. В регионе установилась аномальная жара. Уже сгорело больше шести тысяч гектаров леса. В муниципалитете Одемира в тушении участвуют 800 пожарных, более 250 транспортных средств и 10 единиц авиации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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