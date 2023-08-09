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Политика

Российские военные отбили несколько опорных пунктов ВСУ на купянском направлении

Российские военные отбили несколько опорных пунктов ВСУ на купянском направлении

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На купянском направлении российские военные отбили несколько опорных пунктов ВСУ и подошли к поселку Ольшана Харьковской области. Противник пытался контратаковать, но безрезультатно – ВС РФ удержали занятые позиции.

Бои продолжаются и на донецком направлении. Там бойцы Южной группировки войск отразили 18 атак украинской армии в районе Артемовска, Клещеевки и поселка Зайцево.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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