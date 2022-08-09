Новости последнего часа: Британия ввела самые жесткие в мире санкции против РФ – Трасс

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Британия ввела "самые жесткие в мире" санкции против России. Об этом заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс.

Болгария рассматривает вариант возобновления поставок "Газпрома", сообщил министр энергетики страны Росен Христов.

В ДНР заявили, что украинские войска выпустили девять снарядов по трем районам Донецка.

