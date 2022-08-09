Президент США Джо Байден подписал протоколы о присоединении Швеции и Финляндии к НАТО. Это произошло на специальной церемонии в Белом доме.

Американский президент призвал другие страны Альянса "как можно скорее" одобрить вступление новых членов. Таким образом, США стали 23-й страной НАТО из 30, которая ратифицировала заявку северных стран. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

