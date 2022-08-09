Новости последнего часа: США предоставят украине средства для разминирования

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. США предоставят Киеву 89 миллионов долларов на помощь в разминировании. Об этом сообщает Reuters.

Первый в Подмосковье модульный фельдшерско-акушерский пункт откроют в октябре, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Крым принял исчерпывающие меры от внешней угрозы, заявил глава республики Сергей Аксенов.

